An Krieg hat wohl keiner gedacht, als das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal vor fünf Jahren eine Partnerschaft mit einer Schule in Kiew schloss. Der Vertrag wurde nun – unter völlig anderen Vorzeichen – verlängert.

Es sei schön, „einmal fünf Nächte zu schlafen ohne Alarm“, erzählt die Schulleiterin Svetlana Gorenkova aus Kiew, die mit ihrer Tochter gerade für