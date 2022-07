Nicht jeder verträgt die Hitze gut. Was man gegen Schlappheit und Kopfweh tun kann – und wie es ihm im Alltag in der Stadtklinik ergeht, berichtet T Mathias Menning, Leiter der Physiotherapie, im Interview mit Sonja Weiher.

Schwül-warmes Kopfwehwetter – und man hat einen langen Arbeitstag vor sich. Was schafft zumindest etwas Erleichterung?

Grundsätzlich gilt, nicht nur bei Hitze: Die Arbeit immer mal unterbrechen, aufstehen, Beine ausschütteln, Schultern und Arme lockern. Und viel trinken. Dann geht es auch wieder besser voran.

Gibt es Dinge, die man gerade an solchen Tagen besser vermeiden sollte?

Körperliche Aktivitäten sollten bei heißen Temperaturen etwas runtergefahren und körperliche Grenzen – privat und bei der Arbeit – akzeptiert werden. Und natürlich auch hier: viel trinken. Je nach Geschmack am besten Wasser oder kalten Tee.

Wer Ventilatoren und Klimaanlagen einschaltet, klagt oft danach über Nackenschmerzen und Erkältung. Sind diese Geräte überhaupt ratsam?

Ja, würde ich schon sagen. Allerdings sollte der Temperaturunterschied zu draußen nicht zu extrem sein. Bei 32 Grad eben nicht auf 18, sondern besser auf 24 Grad runterkühlen.

Was macht die Hitze eigentlich mit uns?

Man trocknet im Grunde etwas aus. Deshalb ist es so wichtig, dass der Wasser- und Elektrolythaushalt im Lot ist. Vitamine und Mineralstoffe kann man entweder über gesunde Nahrung oder auch über Ergänzungsmittel – in Maßen – zuführen.

Wie wirkt sich die Hitze auf Ihre Patienten in der Stadtklinik aus?

Man merkt ihnen schon an solchen heißen Tagen an, dass sie geschlaucht sind. Manche sind dann weniger bereit, bei Übungen mitzumachen. Der Saft ist einfach generell etwas raus. Wir passen das Programm dann etwas an, machen öfter Pause und bieten etwas zu trinken an. Aber grundsätzlich müssen die Patienten schon etwas tun, damit die Behandlung erfolgreich ist.

Sind die Räume in der Klinik klimatisiert?

Einige Bereiche, wie die Intensivstation, sind klimatisiert. Aber je höher man im Gebäude kommt, desto wärmer wird es. Sie können sich vorstellen, dass man dann beispielsweise bei einem bettlägerigen Patienten, schon schnell ins Schwitzen kommt. Ein Sonderfall ist die Corona-Station, die ebenfalls nicht klimatisiert ist: In der Schutzkleidung muss man an heißen Tagen nur das Zimmer betreten und schwitzt schon. Das geht nicht nur uns Physiotherapeuten, sondern natürlich auch Pflegepersonal und Ärzten so.

Wie gehen Sie selbst mit Hitze um?

Im Prinzip mache ich genau das, was ich auch Patienten empfehle: Ab und zu eine Pause machen und viel trinken. Interview: Sonja Weiher

Zur Person

Mathias Menning (37) leitet seit drei Jahren die Abteilung Physiotherapie der Stadtklinik Frankenthal mit zehn Mitarbeitern und Schülern. Das Team betreut im Schnitt 70 Patienten täglich. Nach seiner Ausbildung als Industriemechaniker studierte der gebürtige Wormser, der in Frankenthal aufgewachsen ist und dort die Friedrich-Schiller-Realschule besucht hat, in Australien Sportwissenschaft und Physiotherapie. Vor seiner Anstellung an der Stadtklinik hat Mathias Menning in Speyer in einer Schmerztagesklinik als Sporttherapeut gearbeitet.