Wegen Betrugs müssen sich am Montag, 29. Januar, vier Männer aus Worms im Alter von 45 bis 60 Jahren vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen zur Last, von Februar bis Juni 2020 in Frankenthal gemeinsam einen Mann betrogen zu haben. Sie sollen dem Geschädigten Arbeiten am Dach und an der Fassade seines Hauses angeboten und ausgeführt haben, ohne fachlich dazu in der Lage zu sein. Weil die Sanierung nicht fachgerecht erfolgte, sei an dem Gebäude ein Schaden von rund 95.000 Euro entstanden, teilt das Gericht mit. Einer der Angeklagten sei als Vermittler aufgetreten und habe dafür 2000 Euro erhalten. 32.000 Euro soll der Geschädigte insgesamt an die vier Männer gezahlt haben. Der Prozess beginnt um 9.30 Uhr im Saal 13.