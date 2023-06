Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alltag mit Auflagen: Das Leben mit der Bedrohung durch Corona bedeutet in der Pro Seniore Residenz einen eingeschränkten Besucherverkehr. Heimleiter Christian Stalla berichtet im Interview, wie Bewohner, Gäste und Personal das Prozedere meistern und warum die Gleichbehandlung in Pflegeheimen so wichtig ist.

Wie viel Normalität ist eingekehrt?

Bislang durften die Angehörigen nicht in die Zimmer der Bewohner. Was geht: Die Angehörigen konnten mit Voranmeldung in die Besuchszimmer.