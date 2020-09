In der Stadtklinik ist von den Bonuszahlungen, mit denen die Bundesregierung Arbeitnehmer in Pflegeberufen für ihr Engagement während der ersten Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr belohnen möchte, noch nichts angekommen. Das hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Krankenhausausschuss auf Anfrage der Fraktion Grüne/Offene Liste mitgeteilt. Errechnen soll die Beträge das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Als Kriterium für einen Anspruch, auch danach hatten die Grünen sich erkundigt, gelte „die Pflege am Bett“. Er persönlich tue sich mit der reinen Konzentration auf das Pflegepersonal etwas schwer, sagte Hebich: „Auch Ärzte haben Covid-19-Patienten behandelt.“