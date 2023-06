Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Mitte März gilt: Wer in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, muss geimpft sein. Ansonsten droht ein Berufsverbot. Doch ausgesprochen wurde ein solches Verbot in den Alten- und Pflegeheimen in Frankenthal nach Auskunft der Verantwortlichen noch nicht.

Eine Mitarbeiterin des Hieronymus-Hofer-Hauses habe aufgrund der Impfpflicht gekündigt, teilt die Pressestelle des Trägers, die Diakonissen Speyer, auf Anfrage mit. Eine weitere Person sei nicht geimpft,