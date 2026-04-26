Glimpflicher Ausgang einer gefährlichen Tat: Unbekannte haben am Samstag eine Pflanzenschale an einem Einfamilienhaus in der Verdistraße in Brand gesetzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hing die Schale an einer Regenrinne auf dem Grundstück. Gegen 10.45 Uhr klingelte dort eine unbekannte Person an der Haustür.

Als die Eigentümerin öffnete, fand sie zwar niemanden an. Sie wurde aber auf die Flammen aufmerksam, die sie selbst löschen konnte. Dank dieser instinktiven Reaktion griffen sie nicht über, die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.