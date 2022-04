Zum „Tag des Baumes“ pflanzen Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und Astrid Anders, Betriebsleiterin des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF), am Montag, 25. April, 14 Uhr, einen Baum in einem Kübel vor der Trauerhalle des Hauptfriedhofs ein. Die Aktion ist Teil des Nachpflanzungskonzepts, nachdem Anfang 2021 auf dem Hauptfriedhof fast 90 Bäume gefällt wurden, die von der Rußrindenkrankheit betroffen waren. Bei einer Spendenaktion „Neue Bäume für den Hauptfriedhof“ gingen laut Stadt bislang mehr als 4700 Euro ein. Zehn Bäume seien bereits nachgepflanzt worden, im Spätjahr sollen 30 weitere folgen. Der Baum, der am Montag symbolisch gepflanzt wird, soll im Spätjahr an einen günstigen Standort auf dem Friedhof umziehen. Wer für die Baum-Aktion spenden will, kann das bei der Sparkasse Rhein Haardt, IBAN DE44 5465 1240 0005 3451 94, unter dem Verwendungszweck „Neue Bäume für den Hauptfriedhof“ tun.