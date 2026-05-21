Von Kammermusik bis zum Hochzeitsservice: Der Kulturverein St. Michael bringt seit drei Jahrzehnten Kultur ins Dorf, hat Rückschläge verkraftet und Erfolgsformate gefunden.

Ein möglichst breites Publikum für Kammerkonzerte, Kunstausstellungen, Vorträge oder Lesungen zu interessieren, stellt regionale Veranstalter vor immer größere Herausforderungen. Davon weiß auch der Kulturverein St. Michael in Dirmstein ein Lied zu singen. Mehr denn je bedarf es Tatkraft, Kreativität, Organisationstalent, Führungsstärke und Risikofreude – alles Tugenden, die in der Person von Anni Männchen vereint sind. Seit 2011 hat sie das Sagen in einem Verein, der sich neben dem Bewahren des heimatgeschichtlichen Erbes ein facettenreiches kulturelles Angebot auf seine Fahnen geschrieben hat. „Ich bin die Lokomotive“, unterstreicht die resolute 74-Jährige im Gespräch. Der Verein, der am 30. Mai seinen 30. Geburtstag feiert, zählt 60 Mitglieder, davon 15 Aktive. Die Vorsitzende muss sich wohl oder übel damit abfinden, dass die vielfältigen Aufgaben auf immer weniger Schultern verteilt werden können.

Weit über Dirmstein hinaus haben sich die anspruchsvollen Kammerkonzerte im Sturmfeder’schen Schloss, die musikalische und kulinarische Genüsse miteinander verbinden, einen Namen gemacht. Den Grundstein legte die Wormser Pianistin Tilla Basurco. Sie war zehn Jahre lang künstlerische Leiterin und stellte als Dauerleihgabe einen wertvollen Bechstein-Flügel zur Verfügung – ein Glücksfall für den Verein.

Neue Herausforderung bei klassischen Konzerten

Zwei Profimusiker, die in der Szene bestens vernetzt sind, setzen seit 2014 die Basourconcert-Reihe fort: Johannes Pardall, Bratschist bei der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern und der aus Dirmstein stammende Schlagzeuger Markus Munzinger. Da der Konzertsaal nur 60 Besucher fasst, müssen sie sich mächtig anstrengen, um auf ihre Kosten zu kommen. „Da sind keine großen Sprünge zu machen“, meint Anni Männchen. Die Konzerte seien daher auch zurückgefahren worden. Am 3. Oktober als Fixtermin werde aber weiter festgehalten. Im Jubiläumsjahr hat sich Astrid Vosberg vom Pfalztheater Kaiserslautern mit Chansons aus den „goldenen 20er Jahren“ angesagt.

Wie sieht es mit der Besucherresonanz aus? Die Vorsitzende kann eine gewisse Skepsis nicht verbergen. Für die ältere Generation stelle sich das Problem, dass der Saal im Schloss nicht barrierefrei zu erreichen ist. Und bei den Jüngeren sei das Interesse für klassische Musik nicht sonderlich stark ausgeprägt. Um diese Gruppe zu erreichen, müsse der Verein seine Präsenz in den sozialen Medien etablieren.

Ungenutzte Perücken im Keller

Anni Männchen bringt auch andere Veranstaltungsformate ins Spiel und nennt beispielhaft das Picknick „White & Wine Dinner“ im mediterranen Winzerhof von Martin Schmitt, bei dem Weiß als Dresscode vorgegeben wird. Auf der Erfolgsseite verbucht werden können auch die Kunstausstellungen im Kellergarten und die vor zehn Jahren ins Leben gerufene sonntägliche Weinrast am Pavillon. Nicht zu vergessen die vorweihnachtlichen Märchenstunden für Jung und Alt. „Da wird es unter dem Dach des Schlosses so richtig kuschelig“, berichtet die umtriebige Vorsitzende.

Doch ist auch beim Kulturverein nicht immer alles Gold, was glänzt. Das aus 14 Mitgliedern bestehende Höfische Tanzensemble, einst Aushängeschild mit überregionaler Ausstrahlung und TV-Auftritten, hat die Corona-Pandemie nicht überlebt. Die wertvollen historischen Gewänder und Perücken lagern nun ungenutzt in drei Kellerräumen. Anni Männchen trägt’s mit Fassung. „Wir leisten uns manchmal auch den Luxus, etwas in den Sand zu setzen.“

Mit ihrer spontanen und flexiblen Herangehensweise hat die Chefin so manche Veranstaltung gerettet. Sie erinnert an den Open-Air-Auftritt des elsässischen Liedermacher Marcel Adam, den sie wegen eines Gewitterregens allen Widerständen zum Trotz in die Halle verlegte. Und als eine Stelzenkünstlerin für den Weihnachtsmarkt absagte, hat sie kurzerhand zur Freude der Besucher ein Eisprinzenpaar aus Speyer verpflichtet.

Originelle Einnahmequelle

Schafft es der Kulturverein eigentlich, sich finanziell über Wasser zu halten? Klare Antwort: „Wir stehen gut da.“ Es sind weniger die Mitgliedsbeiträge und Spenden, die die Kasse klingeln lassen. Eine zusätzliche Einnahmequelle wurde durch den Hochzeitsservice erschlossen. Das Equipment ist vorhanden, um die Gäste nach der Trauung mit Getränken und Fingerfood zu bewirten. Mehr als 20 Buchungen waren in Spitzenjahren keine Seltenheit.