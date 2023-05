Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lotse und Spürhund für Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen zu sein – so versteht Uwe Laux seine Aufgabe als Pfarrer. Nach neun Jahren an der Zwölf-Apostel-Kirche verlässt er Frankenthal und wechselt in die Südpfalz. Im Dekanat Landau wird er dort anstehende Veränderungsprozesse begleiten.

Seit 2012 war Protestant Uwe Laux in Frankenthal Dekanatsjugendpfarrer. Er installierte die Verbandsjugendarbeit, arbeitete mit Pfadfindern und dem Dekanatssprecherkreis zusammen und