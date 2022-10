Dass das Gemeindeleben in der Luther- und Friedenskirche nach der Pensionierung von Pfarrer Martin Henninger vor knapp einem Jahr am Laufen gehalten werden konnte, ist vornehmlich Pfarrer Rüdiger Schellhaas-Eberle zu verdanken. Er hatte die Vertretung während der Vakanz zu übernommen.

Bevor der neue Pfarrer Jean-Christoph de Araujo am 1. November seinen Dienst beginnt, wollen sich die Gemeinden bei Schellhaas-Eberle für sein Engagement bedanken und ihn offiziell verabschieden. Im Anschluss an den gemeinsamen Gottesdienst in der Friedenskirche am Sonntag, 30. Oktober, 10 Uhr, wird es einen Empfang geben, zu dem die Presbyterien beider Gemeinden einladen.

Pfarrer Schellhaas-Eberle hat sich um eine zügige Renovierung des Pfarrhauses der Lutherkirche gekümmert und Sitzungen des Presbyteriums vorbereitet. Zu den Schwerpunkten seines Dienstes zählten außerdem die zahlreichen Gottesdienste und Taufen sowie die Begleitung der Angehörigen bei Beerdigungen. Beachtlich sei auch das Pensum an Verwaltungsaufgaben gewesen, erklärte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Dank für Engagement

Der 73-jährige Seelsorger lebt seit 2013 in Laumersheim im Ruhestand. In den 1990er-Jahren wirkte er in der Pilgerpfad-Gemeinde in Frankenthal und war zuletzt als Pfarrer für Grünstadt, Sausenheim und Neuleiningen verantwortlich. Wird er nach dem Ende der Vakanz nun arbeitslos? „Ein Pfarrer ist immer im Dienst“, sagt er.

Luther- und Friedenskirche seien Pfarrer Schellhaas-Eberle sehr dankbar dafür, dass er durch sein Engagement die Anliegen der Gemeinden aufgenommen und weitergeführt habe, was gerade in einer Vakanz nicht selbstverständlich sei, betonte Pfarrer Martin Henninger. „Beide Gemeinden haben sich von ihm sehr gut betreut gefühlt.“