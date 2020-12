Präsenzgottesdienste sind auch in Corona-Zeiten sehr stark nachgefragt. Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit bietet daher an den beiden letzten Adventssonntagen (13. und 20. Dezember) einen zusätzlichen Abendgottesdienst um 18 Uhr in der Kirche St. Ludwig an. „Am ersten und zweiten Advent war der Andrang so groß, dass mehreren Familien abgesagt werden musste“, informierte Pfarrer Stefan Mühl.

Der katholische Seelsorger bedauert, dass der an Heiligabend im Ostparkstadion geplante ökumenische Gottesdienst wegen der aktuell sehr hohen Infektionszahlen entfallen muss. „Trotz eines gut ausgearbeiteten Hygienekonzepts bleibt bei einer solchen Veranstaltung ein gewisses Restrisiko, welches in der derzeitigen Situation nicht eingegangen werden soll“, betonte Mühl.

Als Ersatz wird vorrangig für ältere Menschen, denen die klassischen Termine am späten Abend oder um Mitternacht nicht passen, eine zusätzliche Christmette um 18 Uhr in St. Ludwig angeboten. Ziel aller Maßnahmen sei es, dass möglichst jeder an Weihnachten einen Gottesdienst besuchen könne, erklärte Pfarrer Mühl gegenüber der RHEINPFALZ. Allerdings habe er auch Verständnis, wenn sich manche aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen derzeit nicht in die Kirche wagten. Auch über Weihnachten werde es Streaming-Gottesdienste aus der Pfarrei geben.

Mühl weist darauf hin, dass die Gottesdienste unter den derzeit üblichen Hygieneregelungen stattfänden und eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 0151 14879833 erforderlich sei. Änderungen aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie werden auf der Homepage der Pfarrei www.pfarrei-frankenthal.de veröffentlicht.

TERMINE

Heiligabend: 14.30 Uhr Kinderkrippenfeier (St. Ludwig); 15 und 17 Uhr Kinderkrippenfeier (St. Thomas Morus); 16.30 Uhr Kinderkrippenfeier (St. Ludwig); 17 Uhr Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst (Vorplatz St. Jakobus); 18 Uhr Christmette (St. Ludwig); 21.30 Uhr Christmette (St. Thomas Morus, mit Streaming); 22 Uhr Christmette (St. Ludwig); 24 Uhr Christmette (St. Jakobus).

1. Weihnachtsfeiertag: 9 Uhr Eucharistiefeier (St. Thomas Morus); 11 Uhr Eucharistiefeier (St. Ludwig); 11 Uhr Eucharistiefeier (St. Jakobus); 18 Uhr Eucharistiefeier (St. Ludwig).