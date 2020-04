Die geistigen Impulse (gesprochene Botschaften), die auf der Internetseite der katholischen Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit abgerufen werden können, sind in der Karwoche bei den Zuhörern auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Die Reihe soll daher – wie Pfarrer Stefan Mühl mitteilte – fortgesetzt werden. Während der Zeit, in der keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden dürfen, werden die Seelsorgerinnen und Seelsorger an jedem Sonntag spätestens um 9 Uhr einen weiteren Impuls auf die Homepage stellen. Dieser kann über einen Link auf der Startseite www.pfarrei-frankenthal.de angeklickt werden. „Das Pastoralteam möchte damit allen, die zuhören, an den Sonntagen ermutigende Gedanken mitgeben und auf diese Weise auch Kontakt zu vielen Pfarreimitgliedern halten“, betonte Mühl.

Auch die Kirchen sind für das persönliche Gebet zu folgenden Zeiten geöffnet: St. Dreifaltigkeit: Montag bis Samstag 10 bis 12 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) und Sonntag 17.30 bis 18.30 Uhr; St. Ludwig: Sonntag 10.30 bis 11.30 Uhr; St. Paul: Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag 9 bis 11 Uhr; St. Cyriakus Eppstein: Montag 17 bis 18.30 Uhr, Mittwoch 15 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr; St. Georg Studernheim: Montag, Mittwoch, Samstag 10 bis 12 Uhr. Am Sonntag, 19. April, ist zusätzlich die Kirche St. Jakobus (Ökumenisches Gemeindezentrum Pilgerpfad) von 10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Der Einkaufsdienst der Pfarrei wird ebenfalls fortgeführt. Senioren und weitere Personen mit Vorerkrankungen, die keine Hilfe aus dem direkten Umfeld erhalten, können sich im Pfarramt (Telefon 06233 27394) oder per E-Mail an pfarramt.frankenthal@bistum-speyer.de melden.