Die Pfarrei Heiliger Petrus hat bis vorerst 10. Januar alle Gottesdienste abgesagt. Damit ist es den Katholiken in Bobenheim-Roxheim, Heßheim, Beindersheim, Groß- und Kleinniedesheim, Heuchelheim und Gerolsheim nicht möglich, Weihnachten in einer der fünf Kirchen der Großpfarrei zu feiern. Bis Montag waren noch drei Christmetten und fünf Feiertagsmessen vorgesehen.

Niemand soll gefährdet werden

Pfarreirat und Gemeindeausschuss hätten sich „nach langem Hin und Her am Montagabend“ zur Absage entschlossen, informierte am Dienstag Pfarrer Markus Hary. „Wir wollen weder die Gottesdienstbesucher noch die Helfer gefährden“, sagte er. Man habe alles probiert, um die Hygienebestimmungen einhalten zu können, aber man müsse auch daran denken, was nach dem Gottesdienst auf den Kirchenvorplätzen oder Straßen passieren könne, wenn die Besucher dort noch verweilten. Wer sich zu einer der Feiern angemeldet hat, wird laut Hary per E-Mail oder Telefon über die Planänderung informiert.

Die Möglichkeit, einen Livestream zu verfolgen, bleibt erhalten. Das ist für folgende Gottesdienste vorgesehen: Heiligabend, 17 Uhr, Roxheim und 19 Uhr, Heßheim; erster Weihnachtstag, 10.30 Uhr, Roxheim; zweiter Feiertag, 10.30 Uhr, Heßheim. Der Link dazu befindet sich auf der Internetseite der Pfarrei.

