Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit muss den Gürtel finanziell enger schnallen. Im Haushalt des Bistums Speyer klafft ein deutliches Loch, sodass in diesem Jahr weniger Geld aus der Domstadt nach Frankenthal fließt. Die frei verfügbaren Zuweisungen reichen nicht mehr aus, um die laufenden Kosten zu decken.

Ursache für die Finanzmisere sind die wegbrechenden Einnahmen bei der Kirchensteuer. So rechnet das Bistum für 2021 mit einem satten Minus in Höhe von 15,9 Millionen Euro, das in erster