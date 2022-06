Seit 1. Juni sind in den Gottesdiensten der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit die meisten coronabedingten Einschränkungen entfallen. So müssen Besucher keinen Nachweis mehr über eine Impfung, Genesung oder einen Test vorlegen. Lediglich beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Kommuniongang muss derzeit noch eine Maske getragen werden. Laut Pfarrer Stefan Mühl können wieder in allen Kirchen Gottesdienste gefeiert werden. Die neue Ordnung dafür sieht feste Zeiten vor: samstags, 18 Uhr, in St. Jakobus sowie sonntags, 11 Uhr, in St. Ludwig und um 18 Uhr in St. Dreifaltigkeit. In den anderen Kirchen gibt es pro Monat einen Gottesdienst: in Mörsch am ersten Sonntag im Monat, in St. Paul am zweiten, in Eppstein am dritten und in Studernheim am vierten Sonntag, jeweils um 9.30 Uhr. Die Kirche St. Thomas Morus soll schwerpunktmäßig für Kinder- und Familiengottesdienste genutzt werden, in der Regel am ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr. Für diese besondere Liturgieform wird laut Mühl derzeit ein neues Konzept erarbeitet. Zudem gibt es Pläne, die beliebten Dienstagsgottesdienste, die Marktmessen, um 8.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche wieder aufzunehmen.