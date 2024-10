Die Bierfässer sind angeschlossen, der Riesling ist gekühlt. Es kann also losgehen mit der Neuauflage der Pfalzwiesen. Drei Wochenenden lang soll in dem bis zu 1000 Partygäste fassenden Festzelt auf dem Gelände von Gate 99 in der Mahlastraße eine bayrisch-pfälzische Gaudi gefeiert werden. Das erste Fass Bier wird am Freitag um 19 Uhr an der neuen Adresse angezapft. Danach spielt „Frontal Party Pur“. Restkarten können dafür noch online bestellt werden, die drei Samstags-Termine sind bereits ausverkauft. Mit der Rückkehr des Anbieters von Indoor- und Outdoor-Aktivitäten in Frankenthaler Gefilde sollen die Pfalzwiesen künftig regelmäßig im Süden der Stadt gefeiert werden. Für ihre Premiere rechnen die Gastgeber, Marketingmanager Arndt Bohlken und Gastronomiechef Stefan Lässer, bis 10. November mit bis zu 10.000 Gästen. Ihnen sollen nicht nur bayrische Deftigkeiten serviert werden, sondern auch Favoriten aus der Pfälzer Küche. Nähere Infos unter pfalzwiesen.de.