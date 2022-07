Neu-Isenburg/Mannheim. Die Fahrt nach Neu-Isenburg hat sich für Nachwuchs-Leichtathletin Marike Meyer von der TG Frankenthal gelohnt. Sie kam mit einem neuen Pfalzrekord nach Hause. Die Sprinterinnen des LAC Frankenthal haben derweil ihre Klasse bei der Junioren-Gala in Mannheim unter Beweis gestellt.

Marike Meyer (W13) und ihr Vereinskollege Magnus Urban (M13) waren bei den hessischen Blockmehrkampfmeisterschaften außer Konkurrenz am Start. Beide starteten in ihrer Altersklasse jeweils im Block Lauf.

Flink über die Hürden: Magnus Urban. Foto: Urban/frei

44 Meter im Ballwurf bedeuteten für Meyer gleich eine persönliche Bestleistung. Eine weitere ließ sie über 60 Meter Hürden (10,35 Sekunden) folgen. Im Sprint über 75 Meter benötigte sie 10,54 Sekunden. Im Weitsprung flog sie auf 4,94 Meter. Im abschließenden 800-Meter-Lauf reichten 3:32,51 Minuten, um mit 2554 Punkten einen neuen Pfalzrekord aufzustellen.

Schnell bei der Junioren-Gala in Mannheim: Favour Aikins (rechts) und Kimberly Metz (links). Foto: Ziegler/gratis

2061 Punkte bedeuteten für Magnus Urban persönliche Bestleistung. Nach 30 Metern im Ballwurf überquerte er die Hürden in 10,32 Sekunden, was ebenfalls eine persönliche Bestmarke bedeutete. Außerdem standen noch 4,28 Meter im Weitsprung, 10,73 Sekunden im Sprint und 2:37,61 Minuten über 800 Meter für ihn zu Buche.

Schnelle LAC-Sprinterinnen

Ebenfalls in einer Top-Form befinden sich die Sprinterinnen des LAC Frankenthal. Bei der Junioren-Gala der MTG Mannheim und des Deutschen Leichtathletikverbands (DLV) dürfen nicht nur die kommenden internationalen Stars ihr Leistungsvermögen unter Beweis stellen. Auch der Nachwuchs aus dem Rhein-Neckar-Raum bekommt eine Chance.

In der Altersklasse U18 waren diesmal vom LAC Frankenthal Favour Aikins und Kimberly Metz am Start. Aikins verbesserte ihre persönliche Bestzeit über 100 Meter in einem starken Rennen auf 12,33 Sekunden und belegte damit Platz eins in ihrer Altersklasse.

Ihr Vereinskameradin Kimberly Metz verpasste in einem knappen Finish den zweiten Platz um zwei Hundertstelsekunden. Um eine Hundertstel schrammte Metz an der Qualifikationsnorm für die deutsche Meisterschaft vorbei. 12,51 Sekunden bedeuteten aber immerhin persönliche Bestzeit.