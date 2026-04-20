Mit den Pfalzmeisterschaften in Bad Bergzabern endeten für die Turnerinnen der VT Frankenthal die Einzelwettkämpfe im Frühjahr.

Noch einmal hieß es, Barrenriemchen schnüren und Schläppchen anziehen, bevor es in die Sommerpause geht. Lena Oechsner startete im jahrgangsoffenen Wettkampf und belegte den siebten Platz. Sie verbesserte ihr Punktergebnis zu den Gaumeisterschaften.

Nach einem Sturz am Balken, aber ansonsten einem guten Wettkampf, belegte Franziska Gries den 18. Platz im Jahrgang 13 bis 14. Lorelia Strozzi erturnte sich den 13. Platz im Alter 11 bis 12. Emma Podlyska verletzte sich leider beim Wettkampf und musste abbrechen.

Hannah Andree turnte bei den Landesbestenkämpfen und belegte hier den sechsten Platz. Für die Turnerinnen geht es Ende August mit den Mannschaftswettkämpfen weiter.