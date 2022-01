Mit reichlich Edelmetall sind die Frankenthaler Leichtathleten bei den Pfalzmeisterschaften ins Jahr gestartet. Dabei stach einmal mehr Sprinterin Kimberly Metz (LAC Frankenthal) hervor.

Kimberly Metz war die dominierende Sprinterin in der Altersklasse U18. Sie holte Gold über 60 und 200 Meter. Über die kürzere Distanz blieb sie als einzige Endlaufteilnehmerin unter acht Sekunden. 7,98 Sekunden bedeuteten ebenso persönliche Bestzeit wie 26,32 Sekunden über 200 Meter. Silber und Bronze gab es für den LAC durch Jennifer Just (U18). Sie wurde im Hochsprung mit 1,45 Meter Zweite und Dritte über 60 Meter Hürden in neuer Bestzeit von 9,59 Sekunden. Für Metz, Warschko und Just bedeuten die Zeiten über 60 Meter gleichzeitig die Qualifikation für die süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt.

Die TG Frankenthal konnte sich auf Tim Stölzle (M15) verlassen. Mit 1,71 Meter wurde er Pfalzmeister im Hochsprung. Im Weitsprung belegte er mit 5,09 Metern Platz drei. In der gleichen Altersklasse absolvierte Elias Gensel seinen ersten Wettkampf überhaupt und wurde im Weitsprung Zweiter (5,12m).