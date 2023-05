Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während im australischen Melbourne die Tennisprofis um die Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres kämpfen, geht es am Wochenende in diversen Altersklassen und bei den Aktiven um den Titel des Pfalzmeisters in der Halle. Auch der TC Mörsch und der TC Grün-Weiss Frankenthal sind vertreten.

Gleich vier Nachwuchsspieler aus den beiden Frankenthaler Vereinen sind bei den Jungs in der Altersklasse U12 gemeldet. Anton Waltz vom TC Mörsch ist in der Konkurrenz an Position vier gesetzt