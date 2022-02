An Position zwei gesetzt war Bernd Garrecht (TC Mörsch) bei den Tennis-Pfalzmeisterschaften der Herren 40 am Wochenende. Die damit verbundenen Erwartungen haben sich nicht ganz erfüllt. In der dritten Runde war für ihn Schluss.

„Ich denke, es lag an der fehlenden Spielpraxis. Ich habe vor dem Turnier länger pausiert und schon gemerkt, dass ich mich schlecht zum Ball bewege“, erklärt Bernd Garrecht sein Ausscheiden gegen Dominik Werner (TSG Landau-Godramstein). Dadurch habe er viele leichte Fehler gemacht. „Doch Werner hat coole Bälle gespielt“, zollte Garrecht Anerkennung für die Leistung des Gegners.

Garrecht musste aufgrund eines Freiloses erst in der zweiten Runde erstmals ran. Da setzte er sich gegen Christian Plöhn (TC Kirrweiler) mit 6:4 und 6:1 souverän durch. In der dritten Runde war für den Mörscher jedoch Schluss. Gegen Dominik Werner verlor Garrecht mit 5:7 und 5:7. Lionel Mauge vom TC Grün-Weiß Frankenthal kam ebenfalls bei den Herren 40 nicht über das Erstrundenmatch hinaus. Er musste sich mit 4:6 und 2:6 Marcel Thelemann (TC Erlenbrunn) geschlagen geben.

Im Feld der Damen 40 war nach der Absage von Sigrun Schumacher (TC Grün-Weiß Frankenthal) nur noch eine Gruppe mit drei Spielerinnen am Start. Vereinskameradin Rabea Dächert landete mit zwei Niederlagen auf Rang drei. Sie verlor sowohl gegen Sonja Schwaab (TC SW Landau) als auch gegen Sandra Pfingsten (TC RW Kaiserslautern).

Bei den Herren 55 kämpfte sich Markus Burkhardt (TC Lambsheim) mit 6:3, 3:6 und 10:5 gegen Bernd Winkmann (TC Ruppertsweiler) in die zweite Runde. Dort musste er sich allerdings Boguslaw Figiel (TC Rot-Weiß Speyer) mit 2:6 und 0:6 geschlagen geben. Für Thomas Gösele (TC Mörsch) war in diesem Feld bereits nach der ersten Runde Schluss. 1:6, 1:6 verlor er gegen Uli Martin (TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim).