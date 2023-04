Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TC Mörsch hat weiterhin gute Chancen, im nächsten Jahr in der Verbandsliga aufzuschlagen. Die Mörscher bezwangen am Sonntag auf eigener Anlage den TC Althornbach und sind punktgleich mit dem TC Weiss-Rot Speyer II an der Tabellenspitze. Am Sonntag treffen die beiden Top-Teams aufeinander. Bei den Mörschern ist schon der Rechenschieber rausgeholt worden.

Ziemlich genau zwei Monate Pause hatten zwischen dem letzten Medenrundenspiel in der Pfalzliga und der Partie am Wochenende gelegen. Und die lange Pause habe man allen Beteiligten angemerkt, meint