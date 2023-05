Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Tennis-Pfalzliga empfangen die Herren des TC Mörsch am Sonntag (10 Uhr) auf der Anlage am Starenweg den TC BW Maxdorf. Nach zwei Siegen zum Start der Runde sind die Gastgeber an der Tabellenspitze. Und da würden sie gerne auch bleiben.

Die einzige Mannschaft in der Pfalzliga ohne Verlustpunkt nach zwei Spieltagen ist – der TC Mörsch. Die Mannschaft um Kapitän Niklas Groß holte nach dem 6:3 zum Saisonstart zu Hause