Es war bei Weitem nicht so deutlich wie im Hinspiel. Doch am Ende musste sich die SG Lambsheim/Frankenthal in der Handball-Pfalzliga der Damen auch im Rückspiel gegen die HSG Landau/Land geschlagen geben. 20:23 (10:15) verlor die Mannschaft von Trainerin Elena Scharfenberger in der Südpfalz.

Der Auftritt des Schlusslichts beim Tabellenzweiten stand unter keinem guten Stern. Viktoria Rößnick, die als Torfrau aushelfen sollte, meldete sich am Spieltag krank. Lisa Sauer sagte kurzfristig