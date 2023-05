Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der SG Lambsheim/Frankenthal sind in der Handball-Pfalzliga mittlerweile auf den letzten Platz abgerutscht. Am Samstag (17 Uhr, Pfalzhalle Haßloch) muss das Team bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt endlich punkten, wenn es den Klassenverbleib aus eigener Kraft noch schaffen will. Am Können liegt’s nicht, meint Trainerin Elena Scharfenberger.

Die Chefin ist wieder an Bord: Nach ihrer krankheitsbedingten Pause hat Elena Scharfenberger wieder das Zepter bei der SG Lambsheim/Frankenthal übernommen. Nach der Heimpleite vor einer Woche gegen