Am letzten Spieltag gelang es Susanne Oberbeck: Sie holte den ersten Einzelsieg in dieser Pfalzliga-Saison für die Damen (4er) des TV 1864/04 TA Lambsheim. 1:5 verloren die Lambsheimerinnen das letzte Spiel beim bis dato Tabellenvorletzten TC 1985 Maßweiler. Für die TV-Damen war es eine in vielerlei Hinsicht schwierige Spielzeit.

Jutta Tartter war gegen Maßweiler im Matchtiebreak zumindest ganz dicht dran an einem weiteren Erfolg. 11:9 hieß es am Ende für ihre Gegnerin, nachdem sie den ersten Satz mit 6:4 gewonnen,