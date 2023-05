Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 14. November sprang Saskia Leßmann bei den Pfalzliga-Handballerinnen der SG Lambsheim/Frankenthal an der Seitenlinie für die kranke Elena Scharfenberger ein. Der Auftakt war auch recht vielversprechend mit einem Punkt gegen Hauenstein/Rodalben. Doch seitdem ist kein weiterer dazugekommen. Das soll sich am Sonntag (15.30 Uhr, Schulsporthalle Lambsheim) gegen Schlusslicht HSG Mutterstadt/Ruchheim ändern.

Es ist das Kellerduell in der Handball-Pfalzliga der Damen an diesem Wochenende: Die SG Lambsheim/Frankenthal empfängt als Vorletzter Schlusslicht HSG Mutterstadt/Ruchheim. Die SG hat einen Zähler,