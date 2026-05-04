Historiker und Autor Jörg Koch präsentiert am Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr, sein Buch „Historische Kriminalfälle in der Pfalz“ im Spiel- und Lesecafé der Stadtbücherei (Welschgasse 11). In dem Buch hat er wahre Kriminalgeschichten aus der Region vom frühen Neuzeitraum bis in die Gegenwart zusammengetragen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen laut einer Mitteilung der Stadtbücherei ausgewählte Fälle, darunter Prozesse wegen Hexerei, Verbrechen in einem Pflegeheim sowie ein Brudermord. Koch erläutert zudem, wie sich Ermittlungsarbeit, Polizei und Justiz im Laufe der Zeit verändert haben. Der Autor, Oberstudienrat am Karolinen-Gymnasium Frankenthal, verbindet in dem reich bebilderten Band historische Recherche mit erzählerischer Darstellung.