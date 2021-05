Einen Zuschuss von 82.700 Euro bekommt der Bezirksverband Pfalz von der Stadt Frankenthal, um im Internatsdorf am Meergartenweg Platz für eine weitere Gruppe der integrativen Kindertagesstätte des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation zu schaffen. Bereits im Sommer 2020 war eine Gruppe mit fünf Plätzen für Kinder mit Förderbedarf und zehn Kinder ohne Beeinträchtigungen in den Internatsräumen untergebracht worden. Mit der nunmehr geplanten Verlagerung ist eine Aufstockung um drei Plätze verbunden. Der Umzug wird mit Defiziten des Gebäudes am Jahnplatz begründet. Die Räume seien relativ klein und nicht barrierefrei zugänglich. Auch gebe es keine Küche und keinen Essbereich. Die Gesamtkosten für den Umbau sind mit 295.500 Euro veranschlagt, das Land beteiligt sich mit 150.000 Euro. Im Hinblick auf die große Nachfrage nach Kita-Plätzen begrüßte der Haupt- und Finanzausschuss die Maßnahme und bewilligte den Zuschuss einstimmig.