Nach zweijähriger Pause findet am Samstag, 5. November, wieder ein Tag der offenen Tür am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal statt. Zwischen 9.30 und 13 Uhr können nach Angaben des PIH die Klassen der Primarstufe, der Sekundarstufe 1, die Klassen der Bildungsgänge mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung in der Holzhofstraße 21 sowie das Internat am Meergartenweg 24 besichtigt werden. Auch die berufsbildende Schule des Pfalzinstituts und die integrative Kindertagesstätte in der Holzhofstraße öffneten ihre Türen. Zusätzlich werden auch spezielle Führungen angeboten, die einen Einblick in die Arbeit des Internats ermöglichen. „Die Veranstaltung bietet der Bevölkerung der Stadt und der Region sowie interessierten Eltern die Gelegenheit, sich über die Arbeit mit hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen zu informieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Es bestehe auch die Möglichkeit, den Alltag in inklusiven Klassen, die sich aus Schülern mit und ohne Hörschädigung an der Fördereinrichtung zusammensetzen, praktisch kennenzulernen. Weitere Informationen im Internet unter www.pih.de.