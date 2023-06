An diesem Abend durften sich die Abschlussklassen des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) wie Stars fühlen, denen der rote Teppich ausgerollt wird. „Ihr könnt stolz darauf sein, das Ziel erreicht zu haben. Ich finde, dass eure Zeit am Pfalzinstitut filmreif war“, lobte Schulleiterin Ina Knittel.

„Es gibt außerhalb des PIH noch eine andere Welt, die Berufswelt“, erklärte Knittel bei der Abschlussfeier des Bildungsgangs Förderschwerpunkt Lernen, der Berufsreife, des qualifizierten Sekundarabschlusses I und von sechs Abschlussschülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Für die Veranstaltung hatten sich die Heranwachsenden das Motto „Klappe, die letzte – Fortsetzung folgt!“ ausgesucht. Mit dem Tanz „The Greatest Show“ eröffneten alle Absolventen die Feier, indem sie durch die Mensa auf die Bühne marschierten.

Ukrainische Lehrer beschäftigt

Seit einem Jahr unterrichten die beiden ukrainischen Lehrer Marianna Kobiuk und Gregorii Guk, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen sind, am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation. Für das Lehrerkollegium stellen die zwei neuen Pädagogen, wie Ina Knittel betonte, eine bereichernde Unterstützung dar. Guk ist selbst gehörlos und könne sich in die Situation der Schüler bestens hineinversetzen. „Gebärdensprache in der Ukraine ist etwas anders als Gebärdensprache in Deutschland“, erläuterte Dirk Meyer, Abteilungsleiter für den Bildungsgang Realschule plus.

Für ihre Festrede verwendete Ina Knittel einige Bilder aus Filmen wie Star Wars, Harry Potter und Indiana Jones. Dabei philosophierte sie über den Begriff Heldenreise, wenn sich junge Menschen auf den nicht selten beschwerlichen Weg zur Weiterentwicklung begeben. Auf der anderen Seite könne Bildung ebenso lustvoll sein. Zudem ging Knittel darauf ein, wie bedeutsam Freundschaften und soziale Kompetenz seien. „Im Film hättet ihr jetzt den Schatz gehoben“, sagte sie.

Schülerband und Videoclips

Im Rahmenprogramm der Feier unterhielt die Schülerband Firestixx unter Leitung von Frank Landes und Christian Jung mit Rocksongs wie „Boulevard of Broken Dreams“ von Green Day und „Wannsee“ von den Toten Hosen. Auf der Leinwand liefen Videoclips – darunter der über den fiktiven Sportlehrer Axel Schweiß oder einer über technische Pannen beim Online-Unterricht mit einem schnarchenden Schüler vor der Webcam. Eine Diashow erinnerte an Schulausflüge nach Berlin, in den Holiday-Park und nach Hertlingshausen.

Über eine Auszeichnung des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums für schulische Leistungen und besonderes Engagement als Klassen- und Schülersprecher durfte sich Etienne Hander freuen. Er bekam eine von Ministerin Stefanie Hubig (SPD) unterschriebene Urkunde. „Ohne das Pfalzinstitut wäre ich nicht da, wo ich heute bin“, bedankte sich Hander, der nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Mechatroniker anpeilt. „Wer hätte gedacht, dass die Schuljahre so unglaublich schnell vorbei sind?“, freute sich der 16-Jährige, der in Altrip wohnt und deshalb täglich eine Stunde von seinem Wohnort zum PIH fahren musste. Unter der Überschrift „Geheime Rede“ hielten er und Emily Schneider eine Ansprache über das zehnte Schuljahr – halb im Ernst, halb im Spaß. Zum Schluss stimmten Schulchor und Gebärdenchor den Song „Imagine“ von John Lennon an.

Die Absolventen

Bildungsgang Förderschwerpunkt Lernen: Deniz Cevikel, Esma Cosgun, Moritz Dörner, Cedric Moog, Fiona Trock, Alicia Wiederspohn.

Abschluss Berufsreife: Rabia Baylan, Nicolas Bickel, Benedikt Blechl, Nico Braunecker, Katja De Luca, Samuele Gianni, Steven Grüner, Abdullah-Eren Gülap, Falhad Hassan Muhamed, Felicitas Kreutzer, Nikol Kudliak, Gillian Mc Colgan, Haryar Muhamed, Timo Rega, Tobias Schmitt, Emilian Schneider, Thorben Seeger, Medine Sezer, Nick Swatzina, Azra-Nur Uyaniker, Anna Zlatkovska.

Abschluss Qualifizierter Sekundarabschluss I: Georg Dirion, Etienne Hander, Doina Luszick, Emily Schneider, Dahiana Strauss, Vincent Wissing.