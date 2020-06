Der Bezirksverband Pfalz will in seinem Internatsdorf am Meergartenweg eine nicht mehr benötigte Wohnung umbauen, um sie künftig als Kindertagesstätte nutzen zu können. Der Jugendhilfeausschuss hat mit einstimmigem Beschluss einen Zuschuss von 50.000 Euro gebilligt, mit dem sich die Stadt an den Kosten von 236.000 Euro beteiligen wird. „Es besteht eine große Nachfrage nach integrativen Kita-Plätzen“, führte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) in der Sitzung aus. Auch Kinder ohne Behinderung werden in die neue Gruppe aufgenommen, sodass mit einer leichten Entlastung bei der städtischen Bedarfsplanung zu rechnen ist. Derzeit besteht die integrative Kindertagesstätte des Pfalzinstituts aus sieben Gruppen mit 77 Plätzen. Es sei denkbar, dass im Internatsdorf noch eine zweite Gruppe eingerichtet werde, deutete Leidig an. Die Pläne für den Umbau, der bis August fertiggestellt sein soll, sind zwischen Stadt und Landesjugendamt abgestimmt und bereits genehmigt. Das Land gewährt einen Zuschuss von 150.000 Euro, die restlichen 36.000 Euro finanziert der Bezirksverband aus Eigenmitteln.