Durch die Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerks rechnet der Bezirksverband als Träger des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal mit niedrigeren Energiekosten. Kosten der Anlage: 160.000 Euro.

Wie der Kommunalverband mitteilt, erzeugt die Anlage 40 Kilowatt Wärme und 20 Kilowatt Strom. Im 14-tägigen Probebetrieb habe das Blockheizkraftwerk eine nahezu 100-prozentige Auslastung erzielt. Mit dem neuen Heizsystem will man die Grundlast der zwei Gasbrennkessel absenken; im Sommer sollen sie sogar ganz abgeschaltet werden. Überschüssiger Strom werde ins Netz der Stadtwerke eingespeist.

Die Baumaßnahme in der Technikzentrale des Internatsdorfs mit Mensa kostete laut Bezirksverband inklusive Planung rund 160.000 Euro. Eine zweite Anlage befinde sich seit acht Jahren auf dem Schul- und Kindertagesstättengelände des PIH in der Holzhofstraße. „Der Bezirksverband Pfalz betreibt inzwischen mehrere Blockheizkraftwerke in seinen Einrichtungen und nutzt damit eine wirtschaftlich effiziente Klimaschutz-Technologie“, wird der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder in der Mitteilung zitiert.