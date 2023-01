Der Stamm John F. Kennedy des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) startet mit einem neuen Vorstand ins neue Jahr. Die Stammesführung übernehmen Samuel Draper und Adrian Ulitzsch. Für 2023 sind Ausflüge, Aktionen und Zeltlager geplant. Auch beim Kinderstrohhutfest will sich die Gruppe wieder präsentieren.

Samuel Draper und Adrian Ulitzsch lösen Daniel Weitsch ab, der bei der jüngsten Mitgliederversammlung des VCP-Stamms John F. Kennedy als Stammesführer verabschiedet wurde. Weitsch bleibt weiter aktiv – in der Gruppenleitung und in Zusammenarbeit mit Nicolas Pohl als Gerätewart. Wie es in einer Pressemitteilung zudem heißt, wurde Leon Arbeit erneut mit der Geschäftsführung betraut, auch Malka Draper wurde wiedergewählt. Sie ist weiter für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wie die Pfadfinder berichten, besteht ihr Stamm aktuell aus sechs aktiven Gruppen und mehr als 40 aktiven Mitgliedern, deren Alter von zehn bis 21 Jahren reicht.

Für 2023 hat sich der Stamm ein abwechslungsreiches Programm vorgenommen. Geplant sind verschiedene Aktionen und Zeltlager. Los geht es mit den Aktivitäten bereits am Samstag, 14. Januar, mit einem Ausflug nach Heidelberg und dem Besuch eines Trampolinparks. Vom 10. bis 12. Februar steht eine Wochenendfahrt nach St. Goar an. Übernachtet wird in der dortigen Jugendherberge. Das Wochenende steht unter dem Thema „Hexen und Zauberer“ steht. Am 15. März sind alle Eltern der Mitglieder zu einem Elternabend im Dathenushaus eingeladen.

Grillen am Lagerfeuer

Das erste Zeltlager wird vom 17. bis 21. Mai stattfinden. Das zweiwöchige Sommerlager ist vom 18. August bis 2. September geplant. Vom 7. bis 11. Juni steht der Besuch des Ökumenischen Kirchentags in Nürnberg an, bei dem sich die älteren Pfadfinder ab 16 Jahren ehrenamtlich engagieren.

Am 8. Juni ist der Stamm John F. Kennedy mit seinem Schwarzzelt auf dem Kinderstrohhutfest in der Schlossergasse zu finden. Dort sollen wieder kostenlose Würstchen zum Grillen am Lagerfeuer angeboten werden. Eltern und Angehörige der Mitglieder sind am 2. Juli zu einem Ausflug zum Barfußpfad eingeladen. Enden wird das Jahr für die Pfadfinder mit einer Wochenendfahrt vom 17. bis 19. November nach Heidelberg und der jährlichen Mitgliederversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier am 3. Dezember.

Wie der Stamm mitteilt, gibt es wie gewohnt wöchentliche Gruppenstunden. Zudem sind weitere Tagesaktionen geplant.

Noch Fragen?

Weitere Infos zu den Gruppen und Aktionen des VCP-Stamms John F. Kennedy gibt es im Internet unter www.vcp-jfk.de, per E-Mail an stamm@vcp-jfk.de oder unter Telefon 0176 34144064.