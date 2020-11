Der VCP-Pfadfinderstamm John F. Kennedy aus Frankenthal möchte eine neue Gruppe für Mädchen und Jungen aus der fünften Klasse gründen. Am Donnerstag, 5. November, wird Gruppenleiter Samuel Draper zur geplanten Gruppenstundenzeit von 16.30 bis 18 Uhr an der Christuskirche in Mörsch (Frühlingstraße) Interessierte begrüßen und eine Einladung zum digitalen Kennenlernen verteilen, weil zunächst keine Gruppenstunden in Präsenz stattfinden können. Dieses Kennenlernen ist am Donnerstag, 12. November, 16.30 bis 18 Uhr, geplant. Den Einladungslink und weitere Informationen gibt es bei Samuel Draper, Telefon 06233 68722. Infos zu weiteren Gruppenstunden und die Pfadfinderarbeit in Frankenthal im Internet unter www.abenteuer-pfadfinden.de oder bei Daniel Weitsch, E-Mail stamm@vcp-jfk.de, Mobil 0176 34144064.