Das Friedenslicht von Bethlehem wird auch in diesem Jahr wieder ab dem dritten Adventssonntag durch Pfadfinder verteilt. Abholpunkte gibt es auch in Frankenthal und Lambsheim: Interessierte können dort „das Licht auf eine mitgebrachte Kerze übertragen“, teilte der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Rheinland-Pfalz/Saar mit. Am Sonntag, 13. Dezember, ist dies möglich in der Zwölf-Apostel-Kirche in Frankenthal von 15 bis 16 Uhr sowie in Lambsheim auf dem Grundstück des Pfadfinderstamms Albert Schweitzer Am Heideweg von 12 bis 13 Uhr. Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“. Die Pfadfinder möchten damit auch angesichts der Corona-Pandemie „ein besonderes Zeichen des Zusammenhalts in einem besonderen Jahr“ setzen.