Pfadfinder vom VCP-Stamm John F. Kennedy haben vergangene Woche das Friedenslicht aus Bethlehem ins Frankenthaler Rathaus gebracht. Als Symbol für Solidarität, weltweite Verbundenheit und Frieden wird die Flamme aus der Geburtsgrotte Jesu weltweit geteilt. In dieser Woche soll das Friedenslicht ins Altenzentrum Heilig Geist gebracht und dort an die Bewohner verteilt werden, kündigen die Pfadfinder an. An Heiligabend werden sie damit außerdem in mehreren Gottesdiensten und Gemeinden in Frankenthal Kerzen entzünden. Los geht es um 15 Uhr in der Versöhnungskirche, um 18 Uhr wird das Friedenslicht in der Zwölf-Apostel- und in der Christuskirche verteilt. Mehr Informationen zu der Aktion gibt es im Netz unter www.friedenslicht.de. Wer sich über die Arbeit der JFK-Pfadfinder informieren will, kann das auf der Homepage www.abenteuer-pfadfinden.de tun.