„Wo sonst Schwimmtage, Zeltlager und Fahrten anstehen, müssen in diesem Jahr neue Pfade gegangen werden.“ Das stellen die Pfadfinder des Stamms John F. Kennedy aus Frankenthal mit Blick auf ihr Programm 2021 fest.

Auch der Frankenthaler Stamm, der zum Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) gehört, musste bei seinen Planungen die Corona-Beschränkungen bedenken. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hätten „ein abwechslungsreiches Programm aus digitalen und je nach aktueller Lage analogen Gruppenangeboten zusammengestellt“, berichtet Malka Draper, die für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

So traten Ende Januar 20 Pfadfinder bei einem digitalen Spielenachmittag in Teamwettkämpfen gegeneinander an. Zudem bekommen die Kinder und Jugendlichen von ihren Gruppenleitern nun monatlich Aufgaben gestellt, die sie „von zu Hause aus absolvieren können, um so Punkte für ihre Gruppe zu sammeln“. Für die Gruppen mit den besten Beiträgen ist am Jahresende eine Preisverleihung geplant.

An Pfingsten in die Natur

Eine Aktion für alle Mitglieder zwischen zehn und 15 Jahren haben sich die Pfadfinder für den März vorgenommen. An Pfingsten soll es wieder in die Natur gehen – in Kleingruppen. Geplant sind, soweit möglich, ein Zeltlager und ein Wandertag.

Das auf diesen Sommer verschobene zweiwöchige Großlager mit Pfadfindern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird vermutlich nicht in Wales, sondern in Deutschland stattfinden. Eine digitale Elternsprechstunde dazu findet am Sonntag, 7. Februar, statt.

Für den 25. September sind alle Mitglieder mit ihren Angehörigen zu einem Familientag eingeladen. Vom 29. bis zum 31. Oktober steht eine Herbstfahrt in den Nibelungenturm in Worms auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es am 5. Dezember die Stammesversammlung und eine anschließende Weihnachtsfeier.

