Der Pfadfinderstamm VCP Stamm John F. Kennedy (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) gründet eine neue Kindergruppe für Jungen und Mädchen der ersten und zweiten Klasse (sieben bis acht Jahre). Die Gruppenstunden starten am 17. Februar und sind immer freitags von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Christuskirche in Mörsch, Frühlingsstraße 8. Geplant sind Kreativ- und Bewegungsangebote zum spielerischen Entdecken. Außerdem werden regelmäßig Tagesausflüge, Übernachtungen und Freizeiten organisiert.

Auch für ältere Kinder ab zehn Jahren gibt es ein Angebot. Die Sippe Frettchen für Jungen trifft sich jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr in der Christuskirche, die Sippe Panther für Mädchen hat ihre Gruppenstunde montags von 17 bis 18 Uhr im Dathenushaus, Kanalstraße 4. Der Pfadfinderstamm VCP Stamm John F. Kennedy bietet nach eigener Darstellung Aktionen, Zeltlager und Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 21 Jahren an. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.vcp-jfk.de, per E-Mail an stamm@vcp-jfk.de und unter Telefon 0176 34144064.