In der Gesellschaft Verantwortung übernehmen, ist ein Ziel der Pfadfinderbewegung. Dass das ganz real im Alltag gelebt wird, das haben die Pfadfinder vom Stamm Martin-Luther-King aus Frankenthal jetzt wieder bewiesen. Sie haben ihr Zelt von Freitag, 8., bis Montag, 11. Oktober, im Ahrtal aufgeschlagen, um zu helfen. Darüber berichten sie in der RHEINPFALZ.

Eine Hilfsaktion von Schulkameraden habe sie auf die Idee gebracht, drei Tage lang vor Ort den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen, erzählen die Pfadfinder in ihrem schriftlich abgefassten Bericht an die Redaktion. Die Bereitschaft, dabei zu sein, sei groß gewesen, auch bei jüngeren Gruppen. Doch wegen der möglichen Gefahrenlage vor Ort habe das Mindestalter für die Helfer auf 16 Jahre festgesetzt werden müssen.

Mit einem Leihauto der Stadtwerke sei es freitags Richtung Ahrtal losgegangen. „Gezeltet wurde im Industriegebiet auf einer großen Wiese mit riesigem Aufenthaltszelt, Essenszelten und Sanitäranlagen“, berichten die Pfadfinder. Samstagfrüh seien von dort dann die Shuttlebusse mit Helfern nach Mayschoß gestartet. An ihrem ersten Tag waren die Frankenthaler eingeteilt, in einem Hotel auszuhelfen. „Allein die Anfahrt war schon eine Herausforderung, da die Straßen teils komplett weggebrochen waren und wir auf aufgeschütteten Sandstraßen fahren mussten“, beschreiben sie die Lage. Zudem: „Es gab keine einzige Brücke mehr, die den Wassermassen standgehalten hatte.“

Ehrengast Frank Walter Steinmeier

Die Versorgung der Helfer organisierten das Hotel sowie „sehr dankbare Anwohner“, betonen die Jugendlichen. „Komplett fertig ging es abends zurück zum Zeltplatz“ – immerhin wartete dort ein „leckeres, warmes Abendessen auf uns“.

Am nächsten Tag befreiten die Frankenthaler Flussauen und Weinreben bei Dernau von Müll. „Wir mussten auch mal einen halben Meter graben, um Drähte und ähnliches herauszubekommen.“ Am Abend gab es im Lager eine Überraschung: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier war in das Krisengebiet gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen und mit Opfern und Helfern zu sprechen.

Ihr Beispiel soll Jugendliche motivieren

Aufgabe am letzten Tag sei es dann gewesen, in einem Privathaus eine Gartenlaube neu aufzubauen und den Garten auf Vordermann zu bringen.

Das Fazit der Pfadfinder nach drei arbeitsreichen Tagen im Katastrophengebiet: „Wir waren alle froh, mitgekommen zu sein, da die Not vor Ort noch immer sehr groß ist, die Helferzahlen jedoch bedauerlicherweise von Woche zu Woche abnehmen.“ Vor Ort hatten sie beobachtet, dass es „unter der Woche viel zu wenige Helfende auf viel zu viele Aufträge gibt, am Wochenende ist dies genau andersrum“. Sie hoffen nun, dass ihr Beispiel weitere Jugendliche motiviert, in den Herbstferien im Ahrtal zu helfen. Die Pfadfinder wissen aus eigener Erfahrung: „Freuen würde es vor Ort auf jeden Fall alle.“