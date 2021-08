Coronabedingt kann zum Kleinniedesheimer Kerwetermin am Sonntag, 15. August, erneut kein Festumzug stattfinden. Die Weinkönigin der Pfalz, Saskia Teucke, wird dennoch wie zugesagt die kleine Ortsgemeinde besuchen. Laut Ortsbürgermeister Ewald Merkel wird die Weinhoheit aus Weisenheim am Sand um 13.30 Uhr im Schlosshof als Ehrengast begrüßt. Nach einer Besichtigung von Schloss, Schlosspark und Pavillon wird Teucke in einem offenen Oldtimer durch Kleinniedesheim fahren sowie zu den Vereinsanlagen am Platz der Einheit, wo sie zu den Kerwebesuchern sprechen wird.