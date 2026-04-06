Seit einem Jahr sucht die Frankenthaler Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins einen Nachfolger für den Vereinsvorsitz. Noch hat sich niemand bereit erklärt. Bald wird gewählt.

Die Ortsgruppe Frankenthal des Pfälzerwald-Vereins (PWV) bangt um ihren Weiterbestand, denn seit einem Jahr findet sich niemand, der den künftigen Vorsitz übernehmen möchte. Noch-Vorsitzender Dieter Glöckner hat in mehreren Sitzungen darauf hingewiesen, dass er nicht mehr kandidiert. In der Mitgliederversammlung am 18. April wird neu gewählt.

Im vergangenen Jahr gab es drei Sitzungen, bei denen der Vorstand daran erinnerte, dass Vorsitzender Glöckner, Stellvertreter Peter Mißkam und Wanderwart Klaus Brenneisen aufhören werden. Im Januar 2026 berichtete Glöckner der RHEINPFALZ, dass es noch immer keine Interessenten für den Vorstand gebe. Nun hat die RHEINPFALZ erneut nachgefragt. Vorsitzender Glöckner sagt inzwischen, dass ein kleiner Lichtblick da sei.

Zwei Freiwillige, aber kein Vorsitzender

Nach wiederholten Gesprächen und Informationen zu den zu vergebenden Ämtern haben sich zwei jüngere Mitglieder, beide um die 40 Jahre alt, gefunden, die als Wanderwart und als Stellvertreter kandidieren wollen. Diese Arbeit sei äußerst wichtig. Aber ohne Vorsitzenden könne der Verein nicht weiterbestehen.

Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich doch noch ein Nachfolger findet, der die Unterstützung nicht nur von Glöckner, sondern allen derzeit noch amtierenden Vorstandsmitgliedern bekommen würde. Das Interesse an den Aktivitäten des Vereins sei sehr gut – momentan gibt es 320 Mitglieder. Austritte gebe es wenige, meist erfolgten diese aus Alters- oder Krankheitsgründen. Doch sowohl das Wandern als auch die Radtouren seien auch bei jungen Leuten gefragt.

Glöckner: „Der muss einfach weiter bestehen“

„Unser Verein besteht jetzt 122 Jahre, der muss einfach weiter bestehen,“ so Glöckner, dem seine Sorge anzumerken ist. Er selbst ist rund 20 Jahre Vereinsmitglied, war jeweils sechs Jahre Kassenprüfer, stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender. „Die Organisation macht mir noch Freude, aber ich werde in Kürze 76 Jahre alt und denke, es ist wichtig, dass jetzt jemand kommt, der frische Ideen hat und jünger ist“, sagt er. Er hoffe, dass jemand in seine Fußstapfen tritt und würde beim Übergang helfen, solange es gewünscht ist.

Infos

Mitgliederversammlung der Frankenthaler Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins am Samstag, 18. April, 14 Uhr, in der Mörscher Au (Roxheimer Straße 1).