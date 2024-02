Mit einem Altersdurchschnitt ihrer Mitglieder von über 68 Jahren droht der Frankenthaler Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins (PWV) die Überalterung. Insbesondere die Vorstandschaft sucht händeringend Nachfolger. Das wurde bei der jüngsten Jahresversammlung des PWV deutlich. Hoffnung macht indes die aufstrebende Jugendarbeit.

Ein Blick in die Runde bestätigte die Sorgen der Vereinsführung. Die 41 Mitglieder, die am Samstag in der Mörscher Au erschienen, waren fast alle älteren Semesters. Das Durchschnittsalter der Vorstandsmitglieder liege bei etwa 75 Jahren, berichtete Peter Mißbach, stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe. „Für die Vorstandsarbeit werden deshalb dringend jüngere Mitglieder gebraucht.“ Die Mitgliederzahl bewege sich seit vielen Jahren in einer Größenordnung zwischen 340 und 350 Personen, merkte Kassierer Peter Baumann an. Darunter seien derzeit 201 Frauen. Der überwiegende Anteil der Vereinsmitglieder befinde sich in einem Alter zwischen 60 und 80 Jahren, so Baumann.

Trotz der Altersstruktur könne der Verein eine „stolze Palette an Aktivitäten“ aufweisen, betonte Ortsgruppen-Vorsitzender Dieter Glöckner. „Der Wanderbetrieb läuft prima.“ Details dazu gab es von Wanderwart Klaus Brenneisen, der von 19 Monats- und sieben Mittwochswanderungen im vergangenen Jahr berichtete. Zudem habe man drei Tagesradtouren, eine Feierabendradtour und einen regelmäßigen Nordic-Walking-Treff angeboten. Laut Brenneisen haben „einige Hundert Teilnehmer Tausende von Kilometern zurückgelegt“.

Aktivitäten für die Familie

Zu den Jüngeren in der Runde gehörte Jugendwartin Eva-Maria Wenz. Die 43-jährige Grundschullehrerin berichtete von den Aktivitäten der 20 Kinder und Jugendliche zählenden Jugendgruppe. 2023 habe man sechs Veranstaltungen angeboten. Unter anderem sei man am Mannheimer Karlsstern, in einem Maislabyrinth bei Hockenheim und auf der Burg Berwartstein gewesen. Man betrachte die Touren als Aktivitäten für die ganze Familie, an denen vom Kleinkind bis zu den Senioren alle teilnehmen könnten. Wobei Wenz noch eine Anmerkung machte: „Die Kleinen geben den Ton und das Tempo an.“

2024 sind laut Wenz sieben Termine geplant. Los geht es mit einem Besuch der Festung Germersheim am Samstag, 2. März. Am 7. April ist der Tierpark Worms das Ziel, am 5. Mai geht es zur Rietburgbahn bei Edenkoben mit einer Wanderung zum Ludwigsturm und zum Alla-Hopp-Spielplatz in Edenkoben.

Erster Preis bei Reinigungsaktion

Ortsgruppen-Vorsitzender Dieter Glöckner erinnerte in seinem Bericht an die Teilnahme an der städtischen Reinigungsaktion „Sauberhaftes Frankenthal“, bei der man den mit 250 Euro dotierten ersten Preis errungen habe. Zudem habe man 2023 die Rahnfelshütte wieder auf Vordermann gebracht. Sein Stellvertreter Peter Mißbach sprach mit Blick auf die Mitgliederbefragung im vergangenen Jahr von einem „unbefriedigenden Ergebnis“. Lediglich acht Prozent der 250 Fragebögen seien zurückgekommen. Vorschläge wie ein gemeinsamer Kaffeeklatsch, die Bereitstellung eines Sammelbusses oder privaten Abholdienstes bei Veranstaltungen und Wanderungen oder die Ernennung von Ansprechpartnern für neue Mitglieder bedürften der Mithilfe der Vereinsmitglieder, sagte Mißbach.

Naturschutzwart Gerd Hucke gab einen Einblick in die Pflegearbeiten auf den beiden rund 18.000 Quadratmeter großen Patengrundstücken der Ortsgruppe am Monte Scherbelino. Dort betreibe man eine Art familiärer Gartenarbeit. Die letzte Baumpflanzung habe im Oktober 2021 stattgefunden. „Die Natur spielt uns böse Streiche“, erläuterte Hucke. Mal sei es zu trocken, dann zu kalt. Der ursprüngliche Gedanke, alte Sorten zu pflanzen, könne nicht fortgesetzt werden: „Die Pflanzen sind dem Wetterstress nicht gewachsen.“ Die nächste Pflegaktion sei am 23. März im Kleinen Wald geplant.

Neue Wegesymbole

Wegewart und Webmaster Claus-Dieter Hardeck berichtete vom neuen Wanderwegenetz im Pfälzerwald, das beschildert werden soll. So falle das Symbol „weißes Dreieck“ vollständig weg. Dafür komme der „rote Punkt“, der von der Alten Schmelz über den Rahnfels nach Bad Dürkheim und weiter nach Neustadt führe werde.

Einnahmen von 17.462 Euro standen laut Kassierer Peter Baumann 2023 Ausgaben von 15.269 Euro gegenüber. Von den eingenommen Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 5072 Euro mussten seinem Bericht zufolge 2829 Euro an den Verband in Neustadt abgeführt werden. Die erhaltenen Spenden summierten sich auf 1106 Euro. Dieter Glöckner verwies noch auf die kommenden Aktivitäten, die auch allesamt auf der Homepage der Ortsgruppe (www.pwv-frankenthal.de) veröffentlicht sind.