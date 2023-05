Neben dem Wandern widmet sich der Pfälzerwald-Verein (PWV) in Frankenthal auf zwei großen Patengrundstücken dem Naturschutz. Dass manche Mitbürger diese Biotope zumüllen, ärgert die Verantwortlichen.

Die Patengrundstücke, Streuobstwiesen von rund 18.000 Quadratmetern Fläche, die von den Vereinsmitgliedern gepflegt werden, seien eine Referenz für Frankenthal, unterstrich Naturschutzwart Gerd Hucke bei der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Frankenthal in der Mörscher Au. „Man sieht daran, was man aus einem verwilderten Grundstück machen kann“, betonte er. Unverständnis und Ärger herrscht im Verein über die Unverfrorenheit mancher Zeitgenossen, die diese Biotope als Müllablagerungsplatz missbrauchen oder sich dort zum Lagerfeuer treffen. Ärgerlich sei auch, dass die Ehrenamtlichen das Wasser zur Bewässerung der Bäume fast 500 Meter weit heranführen müssen, weil zwei Hydranten in der Nähe des Grundstückes im Kleinen Wald stillgelegt wurden.

Große Genugtuung herrscht beim PWV über die Normalisierung des Wanderbetriebes nach Corona. Schon 2022 konnten zahlreiche Aktivitäten, etwa eine Wanderfreizeit auf der Zugspitzarena, angeboten werden. In diesem Jahre gehe es in den Hochschwarzwald, erläuterte der Vereinsvorsitzende Dieter Glöckner. Die Bilanz im Bericht des erkrankten Wanderwartes Klaus Brenneisen – vom Vereinsvorsitzenden vorgetragen: 396 Personen sind 2022 insgesamt 4234 Kilometer gewandert und haben 900 Kilometer per Fahrrad zurückgelegt. Darüber hinaus wurden von 317 Personen 1585 Kilometer gewalkt. Die Mitgliederzahl, Ende 2022 bei 353, stieg bereits um 17, das Durchschnittsalter liegt laut Schriftführer Torsten Zais bei 67 Jahren.

Debatte über Verbandskosten

Eine Diskussion löste Rechner Klaus-Peter Baumann aus, der für 2022 eine positive Bilanz mit einem Plus von 1204 Euro (15.004 Euro Einnahmen, 13.800 Euro Ausgaben) vermeldete. Angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der Mitgliedsbeiträge (2803 von 5216 Euro) zum Dachverband nach Neustadt abgeflossen sind, hinterfragte er den Nutzen der Verbandsmitgliedschaft. Nach Abzug der Kosten für Verwaltung und den Wanderplan komme man auf ein Minus von 6,72 Euro pro Mitglied, so Baumann. In der Debatte überwogen allerdings die Beiträge, die positive Aspekte in den Vordergrund rückten. So sei es fraglich, ob man überhaupt unter diesem Namen einen Verein führen könne, ohne im Dachverband Mitglied zu sein. Außerdem wurden die Kosten für die Geschäftsstelle in Neustadt, die Ausbildung der Wanderführer wie die Mitgliedschaft des PWV im bundesdeutschen Dachverband aller Wandervereine ins Feld geführt. Hier hätten die Wanderer eine Interessenvertretung und würden in der Öffentlichkeit dargestellt.

Der von den Amtsträgern erhoffte Generationenwechsel an der Spitze blieb am Samstag bei den Neuwahlen aus. Zahlreiche Amtsträger wollten sich schon lange aus der Verantwortung zurückziehen, so Dieter Glöckner. Die 29 Stimmberechtigten bestätigten einstimmig Dieter Glöckner als Vorsitzenden, Klaus-Peter Baumann als Rechner, Klaus Brenneisen als Wanderwart, Gerd Hucke als Naturschutzwart und Claus-Dieter Hardeck als Wege- und Markierungswart. Peter Mißbach als stellvertretender Vorsitzender und Irmgard Fruth als Schriftführerin sind neu in ihrem Amt. Lediglich die Position des Fachwarts für Geräte- und Wirtschaftsfragen blieb vakant. Jugendwartin Eva-Maria Wenz – schon von der Jugendversammlung in ihrem Amt bestätigt – und einige Beisitzer komplettieren die neue Führungsriege. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf“, sagte Glöckner, dass man neue Leute für den Vorstand gewinnen könne.