Die Covid-19-Auflagen haben dem TV Lambsheim und vielen Chako-Fans einen Strich durch die Rechnung gemacht: Der für Samstag, 20. Juni, angekündigte Auftritt von Christian „Chako“ Habekost muss ausfallen und wird auf Samstag, 12. September, 20 Uhr, verschoben. Das teilt der Veranstalter mit. Alle bereits gekauften Karten gelten auch für den Ersatztermin. Auch dann muss Corona Tribut gezollt werden: Für Besucher mit Karten für ungerade Reihenzahlen wie 1, 3 oder 5 soll die Vorstellung um 18 Uhr beginnen. Bei Tickets für Reihen mit geraden Zahlen bleibt es bei 20 Uhr. Habekost wird mit einem Dankeschön an seine Fans zitiert: „Ihr seid mit Abstand die Beschde und danke für eier Geduld! Moi Programm ,De edle Wilde!’ is immer noch in Quarantäne, awwer durchhalte, nach de Sommerferie sehe mer uns alle in Lamsem, isch free misch.“