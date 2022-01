Es ist raus: Christian Baldauf wird beim Parteitag Ende März als Kandidat für die Nachfolge von Julia Klöckner an der Spitze der rheinland-pfälzischen CDU antreten. Das hat der 54 Jahre alte Vorsitzende der Landtagsfraktion aus Frankenthal der RHEINPFALZ bestätigt: „Ich habe immer gesagt, dass ich mich in die Verantwortung nehmen lasse. Über Weihnachten habe ich die Entscheidung getroffen, meinen Hut in den Ring zu werfen.“ Ausschlaggebend sei für ihn gewesen, dass sich ein Team gefunden habe, das seinen Kurs unterstütze, sagte Baldauf. Ziel dieser Gruppe sei es, die Partei während der kommenden zwei Jahre „zu alter Stärke zu führen“ und aus dieser Position in die 2024 anstehende Kommunalwahl zu gehen. Baldauf – bislang schon Chef des CDU-Bezirksverbands Rheinhessen-Pfalz – hatte sich zu seinen Ambitionen auf den Landesvorsitz bedeckt gehalten. Zuletzt hatten allerdings mehrere Kreisverbände – darunter auch die in seinem Heimatwahlkreis – den Rechtsanwalt als ihren Favoriten nominiert. Die Bewerbungsfrist für das Amt läuft am Montag um Mitternacht ab. Am Dienstag wird der Landesvorstand bekanntgeben, ob es weitere Bewerber gibt.