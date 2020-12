Unter dem Einfluss von Drogen und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 24-Jähriger mit seinem Peugeot 207 am Autobahnkreuz Frankenthal von der Fahrbahn abgekommen und hat sich auf der Böschung überschlagen. Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Ruchheim wollte der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.25 Uhr von der A6 kommend auf die A61 in Richtung Speyer wechseln; dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Bei dem Unfall erlitt er Schnittverletzungen am Arm und Kopf und musste von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Beamten bei dem Fahrer „drogentypische Ausfallerscheinungen“ feststellten, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.