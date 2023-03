Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 2020 wird es auch in diesem Jahr kein Alexander-von-Opel-Gedächtnisturnier für Dressurreiter auf dem Hofgut Petersau geben. Normalerweise ist es der größte Dressurreit-Wettbewerb in der Region. Die bereits im kleineren Format angedachte Veranstaltung am 1. und 2. Mai wurde nun aber ebenfalls abgesagt.

„Dieses Turnier lebt von der Teilnahme der Zuschauer. Ohne Zuschauer ist das nichts“, bedauert Jeanette von Opel die Absage. „Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht“,