Nach der Pandemie konnte die TG Frankenthal am vergangenen Sonntag endlich mal wieder ihren Peter-Trump-Cup, ein Jugendturnier für U12-Mannschaften, austragen.

Zum Ende der Hallenrunde und vor den Finalspielen hatten die Mannschaften nochmal die Gelegenheit, Spielzüge einzustudieren und taktische Anweisungen der Trainerteams umzusetzen. Die Coaches der Mannschaften waren dankbar für die zusätzlichen Trainingsspiele bei eng begrenzten Hallenzeiten in den einzelnen Städten und Gemeinden.

Durch die zwischen dem Hockeyverband Pfalz/Saar und Württemberg unterschiedlichen Spielpläne in den Ligen konnte mit dem Heidelberger HC leider nur eine Mannschaft diesseits des Rheines in der Sporthalle am Kanal begrüßt werden. Das wirkte sich aber weder auf die Qualität noch auf die Stimmung in der Halle aus, da in Vorrunde und Finalrunde somit auch einige Derbys stattfanden.

Peter Trump verteilt Preise und gibt Tipps

Peter Trump, Frankenthaler Hockey-Legende und Namensgeber des Cups, verfolgte vom Spielfeldrand aus die Partien und hatte zwischen den Spielen und bei der Siegerehrung nützliche Tipps für den Nachwuchs bereit. „Hockey ist eine sehr komplexe Sportart, da kommt es auf die Grundlagen, wie sauberes Passspiel und Ballannahme an“, urteilte er bei Übergabe der Preise. „Fleiß und die richtigen Rückschlüsse aus Niederlagen zu ziehen, bringen die jungen Talente weiter.“

In den Finalspielen ging es selbst in den Partien um den dritten Platz sehr eng zu. Bei den Mädchen setzte sich erst nach Penaltyschießen der Heidelberger HC gegen die TG Frankenthal durch. Das Finale entschied die TSG Heidesheim gegen die TG Worms mit 2:1 für sich. Die Spielerinnen feierten mit dem Ententanz, als Vorboten der Faschingszeit, ihren Sieg nach dem Schlusspfiff.

Der DHC gewinnt das Derby im Finale gegen die TG

Bei den Jungen schaffte es die TG Frankenthal in das große Finale, musste sich am Ende aber knapp nach zwei Strafecken mit 1:2 dem Dürkheimer HC geschlagen geben. Das Anschlusstor durch Jonas Blim (TG Frankenthal) reichte nicht mehr für den Heimsieg der Frankenthaler. Den dritten Platz belegte die TG Worms, Rang vier ging an TSG Heidesheim.

Zufrieden gingen Sieger und Platzierte nach fairen Spielen mit einem Lächeln und einem Autogramm des Frankenthaler Olympiasiegers auf Schläger oder einer Karte nach Hause und waren sich einig, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Cup in Frankenthal geben sollte.